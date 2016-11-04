أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. إجراء قرعة علنية لتوزيع 380 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب

Google+ Print
بالصور.. إجراء قرعة علنية لتوزيع 380 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب بالصور.. إجراء قرعة علنية لتوزيع 380 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أجريت مساء اليوم الجمعة، القرعة العلنية لـ380 وحدة سكنية لمتضررى السيول بمدينة رأس غارب برئاسة اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وذلك بقاعة الأوركيد بالمدينة.

 

وكانت لجنة المعاينة والحصر التى تم تشكيلها بناءً على تعليمات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة القوات المسلحة، أعدت كشوف بأسماء الأهالى المتضررين من السيول بمدينة رأس غارب لتعويضهم، وتم سحب القرعة بمعرفة أحد أطفال الأهالى المتواجدين فى القاعة.

 

كما أجرت محافظة البحر الأحمر عقب الانتهاء من  قرعة متضررى السيول، قرعة أخرى لتسليم 1008 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاقتصادى الخاص بالمحافظة بمدينة غارب.

 

وأكد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن هذه القرعة تأتى استكمالا لمصداقية محافظة البحر الأحمر لإعادة مدينة رأس غارب كما كانت عليه، مشيرًا إلى المحافظة تحرص دائما على القضاء على أزمة الإسكان والقضاء على قوائم الانتظار.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365