بالصور.. إجراء قرعة علنية لتوزيع 380 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجريت مساء اليوم الجمعة، القرعة العلنية لـ380 وحدة سكنية لمتضررى السيول بمدينة رأس غارب برئاسة اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وذلك بقاعة الأوركيد بالمدينة.

وكانت لجنة المعاينة والحصر التى تم تشكيلها بناءً على تعليمات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة القوات المسلحة، أعدت كشوف بأسماء الأهالى المتضررين من السيول بمدينة رأس غارب لتعويضهم، وتم سحب القرعة بمعرفة أحد أطفال الأهالى المتواجدين فى القاعة.

كما أجرت محافظة البحر الأحمر عقب الانتهاء من قرعة متضررى السيول، قرعة أخرى لتسليم 1008 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاقتصادى الخاص بالمحافظة بمدينة غارب.

وأكد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن هذه القرعة تأتى استكمالا لمصداقية محافظة البحر الأحمر لإعادة مدينة رأس غارب كما كانت عليه، مشيرًا إلى المحافظة تحرص دائما على القضاء على أزمة الإسكان والقضاء على قوائم الانتظار.