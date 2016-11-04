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ألمانيا تحقق مع «زوكربيرج» لتقاعسه عن مواجهة خطاب الكراهية

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ألمانيا تحقق مع «زوكربيرج» لتقاعسه عن مواجهة خطاب الكراهية ألمانيا تحقق مع «زوكربيرج» لتقاعسه عن مواجهة خطاب الكراهية

مارك زوكربيرج

فتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقًا بخصوص الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، وآخرين من مسؤولي الشركة وسط اتهامات بالتقاعس بشأن خطاب الكراهية، وفق ما ذكرت مجلة «دير شبيجل»، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن النيابة العامة في ميونيخ تحقق مع زوكربيرج، والرئيسة التنفيذية للعمليات شيريل ساندبرج، ومسؤولين آخرين وسط مزاعم بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعية فشل بشكل منتظم في إزالة المشاركات التي تحرض على الكراهية، حسب مجلة شبيغل.

وتأتي هذه الأنباء وسط مخاوف على نطاق واسع في الأوساط السياسية من تزايد حجم خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منذ وصول ما يقرب من 900 ألف مهاجر إلى ألمانيا في عام 2015.

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