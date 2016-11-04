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الأردن تقترض 200 مليون يورو من «الاتحاد الأوروبي» لدعم الموازنة

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الأردن تقترض 200 مليون يورو من «الاتحاد الأوروبي» لدعم الموازنة الأردن تقترض 200 مليون يورو من «الاتحاد الأوروبي» لدعم الموازنة

الاتحاد الأوروبي

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، صرف مساعدة مالية للأردن بقيمة 200 مليون يورو على شكل قروض تخصص لدعم الموازنة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن مجلس الاتحاد الأوروبي قوله في بيان صحفي صدر في بروكسيل اليوم، أنه تم مناقشة القروض مع الأردن ضمن برنامج دعم جديد وستصرف على مدى سنتين ونصف السنة على دفعتين، على أن تسدد خلال 15 عامًا.

ووفق البيان تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المساعدات مع البرلمان الأوروبي في اجتماع غير رسمي، عقد يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، فيما أشار البيان إلى أن الاردن والمفوضية الأوروبية سيوقعان مذكرة تفاهم حول المساعدات.

أ ش أ

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