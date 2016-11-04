«محلل اقتصادي»: الحكومة سددت فواتير «النقد الدولي» من جيوب المواطنين

قال ناجي عبد العزيز، المحلل الاقتصادي، إن عجز الموازنه فى مصر اقترب من 200 مليار جنيه ، والدين الخارجي تجاوز 55 مليار دولار، وهناك دين داخلى بحوالى ترليون جنيه مصري، لافتًا إلى أن هذه الأرقام مخيفة تحتاج لوقفة في شكل اصلاح اقتصادي.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن خطة الاصلاح التى تعهدت بها الحكومة أمام صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية الدولية منها تثبيت أسعار الصرف ورفع الدعم بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن الحكومة كان عليها تفادي تلك القرارات منذ سنوات، مشددا الحكومة لم تجد بديلًا سوى وضع يدها جيوب المواطنين.

وأكد عبد العزيز، التضاراب فى القرارات والسياسات المتنافرة مع كثر التعديلات الوزارية الامر الذى جعل لكل حكومة استراتيجية خاصة ساهمت فى تحويل المصريين واقتصادهم مجرد “حقل تجارب”.