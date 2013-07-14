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زانيتي: لم أفكر في الاعتزال من قبل

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زانيتي: لم أفكر في الاعتزال من قبل زانيتي: لم أفكر في الاعتزال من قبل

لم تخطر فكرة الاعتزال ببال الأرجنتيني ذو الـ39 عاما خافيير زانيتي قائد إنتر ميلان الإيطالي بحسب ما صرح المدافع المخضرم.

وكان زانيتي الذي جدد عقده مؤخرا قد تعرض لإصابة نهاية الموسم الماضي يغيب على إثرها حتى يناير المقبل.

وقال زانيتي: "لم أفكر في الاعتزال حتى بعد الإصابة فهي جعلتني أريد العودة بشكل أقوى، آمل أن أتعافى بشكل جيد وأن أعود قريبا جدا".

وعلى الرغم من ذلك يؤكد زانيتي أنه بعد ختام مسيرته مع الكرة كلاعب يريد البقاء مع إنتر كمدرب.

ويقول زانيتي " يوما ما أود أن أشغل منصب في الجهاز الفني لإنتر".

يذكر أن زانيتي قد انضم لإنتر عام 1995 ومنذ ذلك الوقت وهو يدافع عن شعاري النيراتزوري والذي حمل شارة قيادته منذ 1999.

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