«مساعد وزير الداخلية الأسبق»: منفذى تفجير «مدينة نصر» يتبعون خلية أسوان

قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إنه بالربط بين الحادث الخاص باستهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، والحادث السابق الخاص بالمستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، نجد تطابق تام من حيث الإجراءات بمتابعة خط السير ووضع سيارة مفخخة به لتفجيرها أثناء مرور الموكب، مشيرًا إلى اعتقاده بأن منفذى الحادث جزء من خلية أسوان التي تم ضطبها والتي تعمل تحت مسمى لواء الثورة.

وأضاف نور الدين، خلال مداخله هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه من السهل الحصول على معلومات الخاصة بالمستشارين عن طريق سؤال كاتب بالمحكمة أو موظف ثم تعيين شخص لرصد تحركاته والأماكن التى يتردد عليها قبل أن يتم استهدافه، لافتًا إلى أن السيارة المفخخة تم وضعها في مكان بعيد عن العمران حتى لا يتم استكشافها ولكن من حسن الحظ أن تفجيرها تم بعد مرور الموكب الخاص بالمستشار أبو الفتوح