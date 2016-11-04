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«دراسة»: سلوكيات الطفل المبكرة تحدد كيفية تطور مهاراته اللغوية

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«دراسة»: سلوكيات الطفل المبكرة تحدد كيفية تطور مهاراته اللغوية «دراسة»: سلوكيات الطفل المبكرة تحدد كيفية تطور مهاراته اللغوية

أرشيفية

كشف باحثون أن جميع الإيماءات التي يقوم بها الطفل تعد مؤشرًا معتمد عليه في تحديد الكيفية التي ستطور بها مهاراته اللغوية.

وأوضح الباحثون، أن هذه الإيماءات ربما تكون سلوكيات بسيطة مثل رفع الأشياء لعرضها أو مشاركتها مع أحد وذلك يعد له أهمية كبيرة مساوية لأولى الكلمات التي ينطقها الطفل.

وقال الباحثون إنه يمكن للوالدين أن يساهما في تعزيز مهارات طفلهما اللغوية من خلال التحدث معه بشأن الأشياء التي يظهر اهتماما بها.

من جانبها قالت البروفيسور ايلينا ليفين مديرة المركز الدولي للغة وتطوير التواصل التابع لمجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، إنه “من خلال فهم السلوكيات المبكرة، يكون لدى الوالدين فرصة كبيرة للمساعدة في تعزيز تطور مهارات طفلهما اللغوية لاحقًا”.

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