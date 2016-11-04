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«دراسة»: الأشخاص الذين لم يحصلو على النوم الكافى أكثر عرضة لزيادة الوزن

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«دراسة»: الأشخاص الذين لم يحصلو على النوم الكافى أكثر عرضة لزيادة الوزن «دراسة»: الأشخاص الذين لم يحصلو على النوم الكافى أكثر عرضة لزيادة الوزن

أرشيفية

كشف مجموعة من الباحثين أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافي من النوم ليلاً من المرجح أن يتناولون كميات أكثر من الطعام خلال النهار.

واكتشف باحثون بريطانيون أن الحرمان من النوم يمكن أن يرتبط بتناول 385 من السعرات الحرارية الاضافية يوميًا وهو ما يكفي لاكتساب مزيد من الوزن لان الناس يأكلون طعامًا أكثر دهونًا وبروتينات.

وأشار الباحثون، إلى أنه على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يقضون المزيد من الوقت وهم مستيقظون إلا انهم لا يمارسون المزيد من النشاط البدني أكثر من الأشخاص الذين ينامون طوال ساعات الليل ولا تحرق أجسامهم المزيد من السعرات الحرارية.

وأضاف الباحثون، بكلية كينجز لندن إلى أن الحصول على قدر ضئيل من النوم يؤثر على هرمونات الجسم وهو ما يعني أن الأشخاص يصبحوا بحاجة إلى تناول المزيد من الطعام ليشعروا بالشبع.

وخلص فريق البحث إلى أن الأشخاص المحرومين من النوم –الذين ينامون لأقل من خمس ساعات ونصف ليلاً- يستهلكون متوسط 385 سعرًا حراريًا يوميًا أكثر من هؤلاء الذين الذين ينامون لأكثر من سبع ساعات ليلا.

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