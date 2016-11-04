القابضة للنقل البرى: سنستجيب إذا طالبتنا الحكومة بعدم زيادة تذاكر الأتوبيسات

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل والبحرى والبرى التابع لها أتوبيسات شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة والصعيد للنقل والسياحة أن الشركة ملتزمة بتكليف الحكومة لها فى شأن تحديد سعر تذاكر أتوبيساتها بعد زيادة أسعار الوقود، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحكومة إذا طالبتنا بعدم تحريك سعر التذكرة سنستجيب كى لا نحمل المواطنين أعباءاً إضافية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: الشركة ملتزمة بما سيصدر لها من توجيهات.. نحن شركة حكومية، وتحريك أسعار الوقود رفع تكاليف الرحلة، وسيعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد قيمة الارتفاع الذى حدث فى تكلفة الرحلة والزيادة التى سيتم تطبيقها على تذاكر أتوبيساتها، مستطردا: "حتى الآن أسعار التذاكر لم تتغير".