أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القابضة للنقل البرى: سنستجيب إذا طالبتنا الحكومة بعدم زيادة تذاكر الأتوبيسات

Google+ Print
القابضة للنقل البرى: سنستجيب إذا طالبتنا الحكومة بعدم زيادة تذاكر الأتوبيسات القابضة للنقل البرى: سنستجيب إذا طالبتنا الحكومة بعدم زيادة تذاكر الأتوبيسات

>كتب رضا حبيشى

أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل والبحرى والبرى التابع لها أتوبيسات شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة والصعيد للنقل والسياحة أن الشركة ملتزمة بتكليف لها فى شأن تحديد سعر تذاكر أتوبيساتها بعد زيادة الوقود، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحكومة إذا طالبتنا بعدم تحريك سعر التذكرة سنستجيب كى لا نحمل المواطنين أعباءاً إضافية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: الشركة ملتزمة بما سيصدر لها من توجيهات.. نحن شركة حكومية، وتحريك أسعار الوقود رفع تكاليف الرحلة، وسيعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد قيمة الارتفاع الذى حدث فى تكلفة الرحلة والزيادة التى سيتم تطبيقها على تذاكر أتوبيساتها، مستطردا: "حتى الآن أسعار التذاكر لم تتغير".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن