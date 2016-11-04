أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السفارة المصرية بلبنان تتابع حادث وفاة مصري في حريق بمصنع أخشاب

Google+ Print
السفارة المصرية بلبنان تتابع حادث وفاة مصري في حريق بمصنع أخشاب السفارة المصرية بلبنان تتابع حادث وفاة مصري في حريق بمصنع أخشاب

نزيه النجاري سفير في لبنان – أرشيفية

قال السفير نزيه النجاري سفير مصر في لبنان، إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أبلغت السفارة المصرية بعد ظهر اليوم بوفاة المواطن المصري إبراهيم البسيوني محمود الصعيدي في حريق نشب ظهر اليوم في مصنع للأخشاب بمنطقة الفنار الزعيترية.

وأكد سفير مصر أن السفارة أجرت اتصالات بالسلطات اللبنانية المختصة لمتابعة الحادث، كما تواصلت مع مدير المصنع الذي تعرض للحريق.

وأكد السفير المصري أن السفارة قد بدأت على الفور إجراءات متابعة الحادثة للتعرف على المواطن المصري، موضحًا أن مندوبو السفارة توجهوا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة والعمل على جمع المعلومات عن المواطن المصري، والاطلاع على التحقيقات وضمان حقوق المواطن لدى جهة عمله فور انتهاء تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى