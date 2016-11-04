السفارة المصرية بلبنان تتابع حادث وفاة مصري في حريق بمصنع أخشاب

قال السفير نزيه النجاري سفير مصر في لبنان، إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أبلغت السفارة المصرية بعد ظهر اليوم بوفاة المواطن المصري إبراهيم البسيوني محمود الصعيدي في حريق نشب ظهر اليوم في مصنع للأخشاب بمنطقة الفنار الزعيترية.

وأكد سفير مصر أن السفارة أجرت اتصالات بالسلطات اللبنانية المختصة لمتابعة الحادث، كما تواصلت مع مدير المصنع الذي تعرض للحريق.

وأكد السفير المصري أن السفارة قد بدأت على الفور إجراءات متابعة الحادثة للتعرف على المواطن المصري، موضحًا أن مندوبو السفارة توجهوا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة والعمل على جمع المعلومات عن المواطن المصري، والاطلاع على التحقيقات وضمان حقوق المواطن لدى جهة عمله فور انتهاء تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة.