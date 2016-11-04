أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الشرطة الفرنسية تخلي مخيمًا للمهاجرين في باريس

Google+ Print
الشرطة الفرنسية تخلي مخيمًا للمهاجرين في باريس الشرطة الفرنسية تخلي مخيمًا للمهاجرين في باريس

مخيم لاجئين – أرشيفية

أجلت الشرطة الفرنسية آلاف المهاجرين، اليوم الجمعة، من مخيم في شمال شرق باريس تضاعف حجمه بعد إغلاق مخيم “الغابة” في كاليه الأسبوع الماضي.

وتحركت الشرطة مع بزوغ فجر الجمعة، وقالت فيما بعد إنها أجلت 3852 مهاجرًا وأعادت توزيعهم وإن الكثير منهم يقيمون حاليًا في صالات رياضية ومنشآت عامة أخرى قبل نقلهم لمراكز إيواء انتظارًا لفرز طلبات اللجوء التي تقدموا بها، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقال متحدث باسم مفوض شرطة باريس “انتهى الأمر” بعد عملية استمرت أربع أو خمس ساعات دخلت بعدها شاحنات القمامة وعمال النظافة للموقع لإزالة الخيام والحشيات والقمامة.

وأمرت الاشتراكية بتنفيذ العملية بعد أيام من إزالة مخيم كالية الأكبر حجمًا على الساحل الشمالي للبلاد.

وتم نشر نحو 600 من أفراد الشرطة خلال عملية الإخلاء السلمية في باريس بعد مواجهة شابها التوتر مع المهاجرين في ذات الموقع يوم الاثنين خلال حملة من الشرطة للتحقق من بطاقات الهوية.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إنه يتوقع أن يستوفي 85 في المئة من المهاجرين الذين كانوا يقيمون في مخيم كاليه الشروط اللازمة لمنحهم حق اللجوء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب