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أمريكا تعبر عن قلقها بشأن اعتقال زعماء أكراد في تركيا

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أمريكا تعبر عن قلقها بشأن اعتقال زعماء أكراد في تركيا أمريكا تعبر عن قلقها بشأن اعتقال زعماء أكراد في تركيا

المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست – أرشيفية

قال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة «قلقة بشدة» بسبب اعتقال زعماء للمعارضة الكردية في تحقيق بشأن الإرهاب في تركيا.

وبحسب «رويترز» أضاف إرنست “يأتي ذلك في أعقاب ما يبدو أنها ضغوط رسمية متزايدة على المنافذ الإعلامية المعارضة في تركيا.” وتابع قائلا “عبر مسؤولون أمريكيون كبار لنظرائهم الأتراك عن قلقنا الشديد.”

وقال مسؤولون إن الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قد اعتقلا إلى جانب عدد من نواب الحزب في البرلمان.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن نائب وزير الخارجية أنطوني بلينكن تحدث إلى وكيل بوزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة للإعراب عن قلق الولايات المتحدة بشأن اعتقال النواب.

وأضاف كيربي “تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق بشأن اعتقال التركية أعضاء بالبرلمان عن المعارضة… وقيود حكومية على الانترنت اليوم.”

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