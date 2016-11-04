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الرئيس البلجيكي : روسيا تحاول تقسيم أوروبا

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الرئيس البلجيكي : روسيا تحاول تقسيم أوروبا الرئيس البلجيكي : روسيا تحاول تقسيم أوروبا

فلاديمر بوتين الرئيس الروسي

اتهم الرئيس البلجيكي روزين بلفنلفيك، روسيا بمحاولة تقسيم أوروبا، وسط أجواء مواجهة دولية خطيرة وغير متوقعة.

وقال الرئيس البلجيكي – وفق ما نقلته صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني- “إن اللعبة في أوروبا اليوم لا تشمل شن حرب واسعة النطاق ضد عدوك ولكن لعبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي جعل الدول الأخرى تتواكل على بعضها”.

ويعتقد بلفنلفيك -الذي تنتهي مدة ولايته في يناير القادم- أن روسيا وراء الهجوم الإلكتروني الذي تسبب في الفوضى خلال الانتخابات التي أجرتها بلاده العام الماضي ويعتبره “هجومًا على الديمقراطية البلجيكية” وأن روسيا تحاول اليوم إضعاف أوروبا وتقسيمها وتهدد استقلال دولها، وشدد على أن تحالف دول غرب أوروبا يحتاج إلى مواجهة قوية مع الكرملين.

ويرى الرئيس البلجيكي – وفق “ذي إندبندنت”- أن مسؤولين كبارًا في الروسية شجعوا القراصنة الإلكترونيين الذين يدعون “فانسي بيرس” على استهداف الانتخابات الأمريكية ومقرات حلف شمال الأطلسي “ناتو” والبرلمان الألماني، لتعطيل انتخاباتهم المحلية واستفتاء العام الماضي.

وقال بلفنلفيك “من الصعب الوقوف في وجه روسيا بدون المملكة المتحدة “عضوًا” في الاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى أنه “إذا كان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بمثابة الطلاق، يجب أن نبقى على أفضل وأقرب الأصدقاء”.

أ ش أ

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