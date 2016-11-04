تعرف علي تعريفة الأجرة الجديدة بقري ومراكز بني سويف ‎

المراسل : محمد شعبان

إعتمد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة بين الأقاليم والمحافظات والنقل الداخلي بين مراكز المحافظة وبين المراكز والقرى التابعة لها وتعريفة التاكسي داخل مدينة بني سويف وشرق النيل، وتعريفة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مساء أمس الخميس بزيادة أسعار الوقود .

حيث تم زيادة تعريفة الأجرة على الخطوط الداخلية بمراكز ومدن المحافظة بمقدار 25 قرشاً عن التعريفة السابقة باستثناء بعض المسافات الطويلة نسبيا فقد تم زيادتها إلى 50 قرشاً، وزيادة تعريفة التاكسي داخل المدينة لتكون 5 جنيهات وإلى شرق النيل بـ 10 جنيهات، فيما تراوحت الزيادة بين المحافظة والمحافظات المجاورة من 1 جنيه إلى 2 جنيه.

وشدد “المحافظ” على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة إلتزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة سواء أجرة الأقاليم والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي سواء السرفيس أو التأكسي والنقل بين المراكز والقرى وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة وللتخفيف عن كاهل المواطين.

كما وجه “المحافظ” مدير مشروع المواقف بعمل لوحات اعلانية (بانرات) ووضعها في مكان بارز بالمواقف الرئيسية بالمراكز والمدن لإعلام المواطين بالتعريفة الجديدة.

وكلف “المحافظ” بتشكيل لجنة برئاسة اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، تضم مسؤولى المواقف والجهات المعنية بمراكز المحافظة السبع، لتحديد قيمة الزيادة في أجرة المواصلات بشكل يضمن الحفاظ على مصلحة الطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين، حيث حددت اللجنة الزيادة في تعريفة الأجرة والتي اعتمدها المحافظ على النحو التالي: