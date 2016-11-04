ننشر أول صور لشهيد الإرهاب العميد هشام محمد بالعريش اليوم

حصلت «ONA» على أول صور للعميد هشام محمد محمود، الذي استشهد، اليوم الجمعة، برصاص إرهابيين أمام منزله بالعريش.

و قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير إنه «في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة من مساء اليوم الجمعة ، قام 3 عناصر إرهابية مسلحة بإطلاق النيران على العميد مقاتل هشام محمد محمود من أبطال القوات المسلحة أمام منزله بمدينة العريش عقب تأديته لصلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاده.

وتؤكد القوات المسلحة أن هذه الأعمال الخسيسة واليائسة لن تثنيها عن تأدية واجبها المقدس فى حماية الشعب المصرى العظيم.