«النيابة العامة» تحقق في إختفاء 9 آلاف و400 طن أقماح من شونة ببني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

قرر المستشار عماد علي، المحامي العام لنيابات بني سويف، فتح تحقيقاً موسعاً في محضر رقم 11778 جنح سمسطا، يفيد بإختفاء 9 ألاف و400 طن اقماح من شونة بدائرة سمسطا غرب محافظة بني سويف.

وأمر المحامي العام بتشكيل لجنة تضم رجال النيابة و مديرية التموين ومباحث التموين ببني سويف، لحصر وجرد كمية الأقماح المتواجدة فعلياً داخل الشونة ومطابقتها بإذونات الصرف ومحاضر الإستلام .

وكان جرد مفاجئ لضابط الإدارة العامة لمباحث التموين بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين ببني سويف ، كشف إختفاء 9 ألاف و400 طن أقماح من شونة بدائرة مركز سمسطا.