روسيا تطلب من الخارجية البريطانية تأمين مقرها في لندن

طلبت السفارة الروسية فى لندن، اليوم الجمعة، من وزارة الخارجية البريطانية إجراء تحقيق في الاحتجاج الذى عرقل عمل البعثة الدبلوماسية أمس الخميس.

وقال السفير الروسى لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو – في تصرحات نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – “طلبنا من وزارة الخارجية إجراء تحقيق وإبلاغنا بنتائجه، طلبنا أيضًا من وزارة الخارجية تأميننا مستقبلًا من مثل هذه الأعمال التي تشكل تهديدًا أمنيًا”.

واعتبر أن العملية كانت مدبرة، إذ من المستحيل تنفيذها من قبل مجموعة صغيرة، مفسرًا تنظيم هذا الاحتجاج بامتناع بريطانيا عن التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب فى سوريا.

وكان عدد من المتظاهرين قد عرقلوا عمل السفارة – أمس – عن طريق وضع حاجز أمام مدخل القنصلية، وربطوا أنفسهم بمدخل مبنى البعثة الدبلوماسية بواسطة السلاسل، إضافة إلى ذلك، وفق بيان السفارة، كان هناك تهديد لأمن البعثة الدبلوماسية، إذ أن الشرطة “لم تتدخل لوقف” تصرفات المتظاهرين.

وسبق للسفارة الروسية في لندن أن وجهت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية، أعربت خلالها عن قلقها من عدم رغبة السلطات البريطانية فى ضمان أمن البعثة الدبلوماسية أثناء الاحتجاجات التي وقعت بجوارها.

أ ش أ