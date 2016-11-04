مدير تموين دمياط يعلن أسعار أسطوانات الغاز

دمياط معتز الشربينى

أعلن المهندس السيد السؤالى مدير عام التموين بمحافظة دمياط، فى بيان صحفى، الزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية، التى تم تطبيقها ابتداء من اليوم.



> حيث تقرر أن يتم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز الصغيرة سعة 12.5 كجم بسعر 15 جنيها للأنبوبة من المستودع و17 جنيها تسليم الشارع أو المكان الذى يقيم فيه المواطن، وكذلك تحديد سعر 30 جنيها للأسطوانة الكبيرة سعة 25 كجم و32 تسليم الشارع، مضيفا أن هذه الأسعار طبقا لقرارات شركة الغازات البترولية "بتروجاس".



> وقال إن ذلك تم بموافقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط خلال الاجتماع الذى تم اليوم لمناقشة الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود.

وأضاف السؤالى أن محافظ دمياط شدد على ضرورة تواجد جميع مديرى إدارات مديرية التموين بشكل دائم فى الشارع لمراقبة البيع بهذه الأسعار وعدم البيع بأكثر من التسعيرة المقررة.