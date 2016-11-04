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استطلاع : 51 % من الألمان غير راضين عن المدارس والتعليم في بلادهم

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استطلاع : 51 % من الألمان غير راضين عن المدارس والتعليم في بلادهم استطلاع : 51 % من الألمان غير راضين عن المدارس والتعليم في بلادهم

صورة تعبيرية

حسب الاستطلاع الذي أجراه المعهد الألماني لأبحاث السوق “جي إف كيه” بتكليف من الرابطة الإتحادية لبنوك ألمانية، فإن 51 في المائة من الألمان يرون أن المدارس في بلادهم والتعليم الذي تقدمه يعد “متوسطًا”، ويراه 10 في المائة منهم “سيئًا”.

كما أظهر الإستطلاع أن 38 في المائة فقط من المواطنين في ألمانيا يعدون مستوى المدارس في بلادهم “جيدًا”.

ومع ذلك، فإن 63 في المائة من المشاركين في الإستطلاع يعتقدون أن ألمانيا تندرج ضمن الدول الرائدة في أوروبا في ما يتعلق بجودة التعليم والتدريب.

ولكن 46 في المائة منهم يرون أن كفاءة نظام التعليم الألماني تراجعت خلال الأعوام الماضية، ويرى واحد من كل 5 أشخاص اتجاهًا إيجابيًا في التعليم، فيما يرى واحد من كل 3 أشخاص أنه لا يوجد تغيير.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن نحو نصف المواطنين الذين شملهم، ليسوا راضين عن سياسة التعليم في الولايات التي يعيشون بها.

وعلى الرغم من أن نصف المشاركين في الإستطلاع أشادوا بأن الولايات لديها قدرات واسعة النطاق في التعليم، فإن 76 في المائة منهم يرون في الوقت ذاته أنه يتعين على الإتحادية القيام بمزيد من التأثير على سياسة التعليم.

وكالات

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