هكذا نجحت حملة "أنا قصيت" من تنظيم لوريال بروفيسونيل

حملة "أنا قصيت" من تنظيم لوريال بروفيسونيل والجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي

تنجح في جذب مئات النساء للتضامن والتبرع بشعرهن لمرضى السرطان

أطلقت لوريال بروفيسونيل بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، حملة "أنا قصيت" الفريدة من نوعها والتي دعت النساء للتبرع بشعرهن لمرضى السرطان. وذلك يوم الأحد 30 تشرين الأول ضجّ مجمَع ABC الأشرفية بحشود توافدت من مختلف المناطق اللبنانية جمعتهم مبادرة إنسانية واحدة وهي قص الشعر و تقديمه للنساء المصابات بالسرطان. حيث أقدم النساء والأطفال وحتّى الرجال بالتبرّع بما لا يقلّ عن 20 سم من شعرهم، على يد نُخبة من مزيني الشعر المحترفين، شركاء لوريال، والذين قدّموا قصّات مجّانية في هذه المناسبة المميزة.

تهدف هذه الحملة لجمع أكبر عدد ممكن من الشعر الطويل لتتمكّن الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي من صنع الشعر المستعار وتوفيره لكل إمرأة تعاني من مرض السرطان وخاصّة اللواتي يعجزن عن شرائه لمساعدتهنّ على التأقلم مع الأعراض الجانبية للعلاج الكيميائي وإستعادة إبتسامتهن وثقتهم بنفسهن.

حصدت حملة "أنا قصيت" نجاحين، تجلّى الأول بدعم الناس في وقوفهم إلى جانب مرضى السرطان، والثاني بجمعها ل 1422 خصلة، أي ما يعادل 62.5 كغ من الشعر، كافية لصنع ما لا يقل عن 400 شعر مستعار يوزع مجاناً لكل مريض محتاج. كما لاقت دعم من اربع فائزات بتاج ملكة جمال لبنان؛ فاليري أبو شقرا، سالي جريج، رينا شيباني، وكارن غراوي، اللواتي شاركن من خلال قص شعرهن، كما حشد لها الإعلام والصحافة والعديد من الجمعيات النسائية التي تضافرت جهودهم سوية من اجل المصابات بداء السرطان.

علّق جوي الحسيني، المدير العام لقسم لوريال بروفيسونيل في بلدان المشرق العربي قائلا:" نحن سعيدون بشغف المتبرعين وإقدامهم على التبرع، هذا الشعور الإنساني الذي فاض مع حملة "أنا قصيت" يدلّ على قوة التضامن والحس المرهف للكثير من اللبنانيين مع النساء اللواتي يحاربن مرض السرطان." وأكمل قائلا: " "نفتخر في لوريال بروفيسونيل بنتئاج الحملة وتعاون المصممين معنا لخدمة هدف إنساني نبيل، ووقفنا سوية الى جانب مرضى السرطان. "

حملة "أنا قصيت" أطلقت بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، وعن هذه الشراكة قالت السيدة ميرنا حب الله نائبة رئيس الجمعية، قائلة: "نحن فخورون بالحماس الذي أبداه الناس حول هذه القضيّة الإنسانية، وبالتعاون الناجح مع لوريال بروفيسونيل الذي أدى لنتائج ستشعر بها العديد من النساء المصابات بمرض السرطان في لبنان." وأكملت. " إنّ هذا الحدث الذي ولّد شعوراً بالسعادة بالإضافة إلى بلوغ الأهداف المرجوّة، أثبت هذا الأحد، أنّه بمجرد تبرعك بسنتيمترات من الشعر، يمكنك أن تحدث فرقاً. فأن العطاء والحب والرعاية لمرضى السرطان هو اكبر نجاح لهذه الحملة."

إضافة إلى مئات المتبرّعين الذين حضروا للتبرع بشعرهم ، ازدحم مجمع الABC بالمشجّعين الذين أتوا لإظهار دعمهم لهذه المبادرة في جو يعمّ بالإبتسامات و الشعور بالفخر. وجاءت خاتمة النهار الحافل بحصول المئات من المتبرعين والمتبرعات على تسريحات شعر جديدة عمل على تنفيذها مزيّنو الشعر من لوريال بروفيسونيل.

وهذه الحملة واحدة من سلسلة النشاطات التي تطلقها لوريال ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة للإهتمام بالنساء والمجتمع ودفعه للتطور والتقدم وعمل الخير.