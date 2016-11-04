مجموعة Synthetic de CHANEL للأعياد

بيروت- سيدتي نت

جريئة، معاصرة، غير متوقّعة، SYNTHETIC DE CHANEL هي المجموعة الحرة الأولىCOLLECTION LIBRE من ابتكار لوشيا بيكا واستوديو ابتكار الماكياج لدى شانيل CHANEL. مستوحاة من مناظر المدينة والمواد الحضرية، كانت رؤية لوشيا بيكا لهذه المجموعة على أنها تجربة فريدة من نوعها. تم استخدام ألوان ومواد الحياة في المدينة بطريقة ساحرة. فتحول الزجاج والمطاط والمعادن إلى ألوان وتركيبات استثنائية ، في حين أضفت ألوان الوردي الطبيعي والمرجان ودرجات الأحمر لمسة جديدة ونضرة. تقدم مجموعة SYNTHETIC DE CHANEL لوحة متناقضة من التركيبات والألوان والانعكاسات.

الابتكار الحصري

الابتكار الحصري، ARCHITECTONIC، هو لوحة مستحضرات لتظليل الجفون مستوحاة من ألوان الحياة المدنيّة التي تجذب محبي الفن المعماري. تناغم بين خمسة ظلال، من اللون الأزرق الخالي من اللمعية للون رمادي المرآة، يعد بالحدّة والتألّق. بالتناوب بين الألوان الخالية من اللمعية والألوان باللمسة الساتانية، تبجّل الألوان مواد الحياة الحضرية. فور تطبيقها، تضفي الألوان الخالية من اللمعية تأثيرًا رائعًا ومغناطيسيًا للألوان، في حين تقدّم الألوان الساتانية تأثيرًا معدنيًا لامعًا. تجمع هذه التركيبة الهجينة الخلاقة بين البودرة والكريم على حد سواء. غنية وسريعة الذوبان، تنساب مع أداة التطبيق مزدوجة الطرف: طرف اسفنجي لتطبيق اللون وفرشاة لمزج الألوان. يقدم هذا الابتكار الحصري أسلوبين في التطبيق. للأسلوب الأول، يتم استخدام الألوان الفاتحة كقاعدة أو تحت عظمة الحاجب لتضيء العيون، في حين يتم تطبيق الألوان الأكثر حدّة على الزاوية الخارجية للعين أو على الجفن من أجل هيكلة وتكثيف الماكياج. للأسلوب الثاني، يتم مزج لونين أو ثلاثة ألوان معًا على هالة الجفن.

*أزرق داكن خالٍ من اللمعية وأزرق معدني ورمادي بلاتيني ورمادي اسمنتي ورمادي المرآة.

العينين

بفضل تركيبته الكريمية المخضبة، يعدّ CALLIGRAPHIE DE CHANEL Hyperblack، مستحضرًا لتحديد محيط العينين لا مثيل له. وقد تمّ وضعه في وعاء مع فرشاة تطبيق تتميز بالمرونة، مع طرف مشطوب من أجل الدقة المطلقة. بلمسة واحدة، تبرز العينين بفضل الأسود الحاد الخالي من اللمعية من أجل لمسة نهائية ساحرة وجذابة. تركيبته طويلة الثبات مقاومة للماء والرطوبة.

السحنة

يضفي JOUES CONTRASTE Hyperfresh، وهو مستحضر لتلوين الوجنتين بلون وردي حاد مع تأثير الإشراقة النضرة، لمسة خفيفة إلى المجموعة. لأنه يعزز لون السحنة ويجدّد نضارة عظام الوجنتين.

الشفاه

مع مستحضرات تلوين الشفاه ROUGE ALLURE المتعدّدة الخاصّة بالمجموعة، تظهر الشفهتين بحلّة مشعّة وأخّاذة. فتتناغم ألوان الأحمر والوردي والمرجاني مع بعضها البعض.

: وردي برتقالي مرجانيROUGE ALLURE Ultrarose

: وردي قرميديROUGE ALLURE Ultraberry

: بيج زهري شاحبROUGE ALLURE GLOSS Super Nude

: مرجاني منعشROUGE ALLURE GLOSS Super Coral

ROUGE DOUBLE INTENSITÉ Curious Orange: برتقالي حادّ

الأظافر

هذا الثلاثي من مستحضرات طلاء الأظافر يأخذ الإبداع إلى مستوًى جديد.

LE VERNIS VELVET Pink Rubber الفريد هو طلاء أظافر بإصدار محدود مستوحًى من المطاط من أجل تأثير خالٍ من اللمعية. بلمسة نهائية صناعية ولون وردي كالحلوى، يبرز طلاء الأظافر هذا أسلوبك بطريقة فريدة. بفضل تركيبته العزّزة بالبودرة، يترك طبقة ناعمة خالية من اللمعية على سطح أظافرك. أما LE VERNIS Longwear Liquid Mirror، بتأثيره المعدني المفاجئ، فيظهر الانعكاسات الفضية على المباني المبتلّة من المطر. في حين يقوم LE VERNIS Longwear Hyperrose Glass بإعادة ابتكار تأثير الزجاج وأضواء النيون. من خلال وضع طبقتين منه، يمنحك LE GEL COATثباتًا طويلًا مثاليّا ووهجًا فائقًا.