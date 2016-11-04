للمرأة الحامل: علاج البشرة بالمأكولات

أثناء فترة الحمل قد تحدث الكثير من التغيّرات الهرمونية، التي قد تؤثر في نضارة بشرتك؛ لذلك قد تجدين ظهور بعض التغيّرات على بشرتك، كظهور الحبوب والكلف وغير ذلك من المشاكل التي تؤرق كلّ امرأة حامل. ولكن هذا لا يعني الاستسلام لهذا الأمر، وما عليك سوى الحفاظ على تناول الأطعمة المفيدة لك ولبشرتك للحفاظ على نضارتها باستمرار.



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إليك سيدتي أهم الأطعمة المفيدة لك ولبشرتك أثناء الحمل:

1.البيض: مصدر ممتاز للبروتينات الغنية والأحماض الأمينية التي تغذّي البشرة؛ لذا عليك الحرص على تناول بيضتين يومياً للحفاظ على صحتك، كما يمكنك تطبيق قناع من البيض، عماده بياض البيض على بشرتك وتركه حتى يجفّ تماماً، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، وستجدينها ناصعة البياض ومن دون عيوب.

2.الشوفان: من الأطعمة المفيدة للمرأة الحامل، فهو غني بالحديد الذي يمنع فقر الدم؛ لذا عليك تناوله باستمرار أثناء الحمل، كما أنه مفيد للبشرة، باعتباره منظّفاً طبيعياً للبشرة من الأوساخ المتراكمة عليها. إن كلّ ما عليك فعله هو مزج ملعقة من عصير الخيار بملعقة من الشوفان، ثم وضع المزيج على بشرتك، واتركيه حتى يجفّ، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

3.التوت: من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها المرأة الحامل؛ لذا احرصي على تناوله باستمرار لحماية بشرتك من الداخل، كما يمكنك فرك ثمرة من التوت على بشرتك بحركات دائرية وتركها قليلاً، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

4.الحليب: ينبغي على كلّ أم حامل أن تتناول الكثير من الحليب، فهو غني بفيتاميني D و B وبالبروتين والكالسيوم؛ لذا احرصي على شرب الكثير من اللبن أثناء فترة الحمل، كما يمكنك مزج ملعقة من الحليب السائل بملعقة من الحليب البودرة وقطرات من ماء الورد، وضعي المزيج على بشرتك، واتركيه حتى يجفّ، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

5.اللوز: من العناصر الغذائية الغنية بفيتامين Eوالدهون الأساسية المهمة لجسمك أثناء الحمل، كما أنه غنيّ بالأوميجا3 والأحماض الدهنية والبروتينات المغذية للجسم؛ لذا احرصي على تناول وجبة صحية يومياً من اللوز، كما يمكنك مزج ملعقتين من اللوز المطحون بملعقة من الحليب، ووضع المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.