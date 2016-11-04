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مستشار الحزب الديمقراطي الأمريكي: النقابات العمالية تدعم «هيلاري كلينتون»

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مستشار الحزب الديمقراطي الأمريكي: النقابات العمالية تدعم «هيلاري كلينتون» مستشار الحزب الديمقراطي الأمريكي: النقابات العمالية تدعم «هيلاري كلينتون»

مستشار الحزب الديمقراطي الأمريكي، سبأ شامي

قال مستشار الحزب الديمقراطي الأمريكي، سبأ شامي، إن قضية التمويل بالانتخابات الأمريكية معقدة ولها جذور طويلة الأمد، حيث أن معظم التمويل للحملات الانتخابية في الحزب الديمقراطي يأتي من جهات متواجدة وقائمة في واشنطن وتحت لواء الحزب، ومن ثم فإن التبرع ليس ماديًا فقط ولكن في الأيدي العاملة المساهمة في حملة مرشح الحزب.

وأضاف شامي، خلال حواره لبرنامج “السباق”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن النقابات العمالية تساند المرشح الديمقراطي هيلاري كلينتون، لافتًا إلى أن التبرعات في الحملات الانتخابية يكن له مقابل وهو الأمر نفسه بالنسبة للنقابات العمالية والتي تنتظر مردود معين من كلينتون حال دخولها البيت الأبيض خاصة فيما يتعلق بالقوانين ومسألة الضرائب.

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