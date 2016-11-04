إعادة حركة المرور لطبيعتها بعد تصادم 5 سيارات بمحور المشير طنطاوى

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة الحركة المرورية أعلى محور المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس لطبيعتها مرة أخرى، بعدما تم إزالة حطام حادث تصادم 5 سيارات ملاكى، وتم سحب الكثافات المرورية التى ظهرت بالمكان للمتجه من قطاع الشرق وصولا إلى التجمع الخامس، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور بالقاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، بوجود حادث تصادم أعلى محور المشير طنطاوى، ونتج عن الحادث مصرع مواطن، وإصابة 7 أشخاص ، وأمر اللواء علاء الديجوى، مدير مرور القاهرة، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان و بصحبتهم أوناش المرور، وتم إزالة حطام الحادث و تم أعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى