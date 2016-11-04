«محافظ بني سويف» يشكر «وزير الصحة» لتدخلة لحل أزمة نقص أطباء العناية المركزة ‎

وجًه المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، الشكر للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لتدخله لحل مشكلة نقص أطباء العناية المركزة بالمحافظة والتي نتج عنها توقف مؤقت لبعض أقسام العناية المركزة أو عدم تشغيلها بكامل طاقتها بمستشفيات ناصر والواسطى.

حيث قام المحافظ، منذ أيام بالاتصال بوزير الصحة أثناء زيارته لمستشفى ناصر المركزي بخصوص نقص أطباء العناية المركزة بمستشفي ناصر والواسطى، وتم إرسال وفد من مديرية الصحة ضم وكيل الوزارة ومديري المستشفيين ومدير الطوارئ ،حيث تم لقاء الوزير لبحث الحلول لمشاكل العناية المركزة ونقص الأطباء بها.

ومن جانبه، قرر الوزير تدبير أطباء للعناية المركزة من الرعاية العاجلة بالوزارة لسد النقص بالعنايات المركزة بناصر والواسطى، بالإضافة إلى تكليفه لوكيل وزارة الصحة ببني سويف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب أطباء الباطنة للعمل بالعناية المركزة في حالة وجود عجز في أطباء العناية المركزة

وأفاد مسؤولو الصحة بالمحافظة أن العنايات المركزة بمستشفي ناصر والواسطى تعمل حالياً بكامل طاقتها وأنه تم تدبير أطباء من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة