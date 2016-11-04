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«المرشحة لملكة جمال بلجيكا»: أصوم رمضان ودائمة الصلاة ولا آرتدى الحجاب

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«المرشحة لملكة جمال بلجيكا»: أصوم رمضان ودائمة الصلاة ولا آرتدى الحجاب «المرشحة لملكة جمال بلجيكا»: أصوم رمضان ودائمة الصلاة ولا آرتدى الحجاب

ميريام الساحلي

رُشحت ميريام الساحلي، البلجيكية ذات الاصول المغربية و البالغة من العمر 19 عامًا، للفوز بلقب ملكة جمال بلجيكا القادم.

وقد فازت ميريام، بلقب ملكة جمال بروكسيل، لتتنافس بذلك مع 30 أخريات في المسابقة الوطنية لملكة جمال بلجيكا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزة في 14 من يناير المقبل.

وقالت ميريام إنها تهتم بالدين، فعلى الرغم من أنها لا ترتدي الحجاب فإنها دائمة التردد على المسجد للصلاة و كذلك صيام شهر رمضان.

وأضافت، ميريام، إن ظهورها بالبيكيني لا يسبب لها أي مشاكل، لكنها “ترفض التقاط صور مثيرة جدًا ، نقلًا عن “هيت لاست نيوز”.

وتابعت، في مقابلة مع صحيفة لوس أنجلوس كابيتال : “كل من حولى يقفون خلفي ويدعموني فهم لا يرون مشكلة في ارتدائي البيكيني، فأنا أرتديه لأذهب به إلى الشاطئ، لا يوجد شيء مبتذل في ذلك”.

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