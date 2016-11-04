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فرنسا تدعو لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جامعة

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فرنسا تدعو لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جامعة فرنسا تدعو لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جامعة

وزير خارجية فرنسا جون مارك إيرو – أرشيفية

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرولت، اليوم الجمعة، لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جامعة حتى تتمكن من مجابهة التحديدات أمامها ويتسنى للمجتمع الدولي تقديم المساعدة اللازمة لها لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأكد وزير الخارجية – في بيان له اليوم – أن لبنان على أعتاب مرحلة جديدة يمكنها إنهاء الأزمة المؤسساتية التي تشهدها منذ أكثر من عامين.

وأهاب جون مارك ايرولت، الأطراف اللبنانية بضرورة التحلي بالمسؤولية وبروح التوافق لإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مؤكدًا أن لبنان كانت دائمًا بالنسبة لفرنسا دولة صديقة ولا تزال تمثل نموذجًا في المنطقة للتعددية والتسامح.

وشدد وزير الخارجية على تمسك باريس بسيادة ووحدة أراضي لبنان وعلى عزمها مواصلة تقديم الدعم لها على الصعيد الثنائي والدولي فضلًا عن تعزيز العلاقات التاريخية بينهما.

أ ش أ 

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