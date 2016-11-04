4 خطوات في التنظيف والترتيب عند الانتقال لمنزل جديد

عند الانتقال إلى منزلٍ جديدٍ، تزداد أعمال التنظيف والترتيب. ولتفادي الضغوط المتعلّقة، تقدّم Helpling.ae المنصّة الإلكترونية الرائدة "أونلاين" لخدمات تنظيف المنازل في الشرق الأوسط، 4 خطوات تسهّل هذه المهام:

1. تنظيم الصناديق

إن تنظيم عمليّة الانتقال إلى منزلٍ جديدٍ، يبدأ حال حزم محتويات المنزل القديم. في هذا الإطار، يُنصح بفرز الأغراض تحت تصنيف رئيس يتمثّل في اسم الغرفة، ولصق بطاقات التعريف على كلّ صندوق، ما يسهّل عمليّة إفراغ الصناديق في المنزل الجديد.

2. التخطيط

يُفضّل المباشرة بتنظيف غرفة النوم والمطبخ والحمّام في المنزل الجديد، لأنّها الغرف الأوّل استخدامًا.

3. نصائح أوّلية للتنظيف

يوصى بالبدء بتنظيف جدران الغرف من الأعلى إلى الأسفل، مع استهلال العمل من زاوية معيّنة، ومواصلة الأخير وفق حركة دائريّة، حتى التأكد من عدم إهمال تنظيف أي منطقة. ومن الضروري إفراغ الغرفة من الصناديق قبل التنظيف.

4. الانتباه للتفاصيل

إذا لم يُنظّف الساكن كلّ زاوية عند الانتقال إلى منزلٍ جديدٍ، فمن الأرجح أنه سيؤجّل ذلك إلى فترة غير محدّدة. وبعد وضع الأثاث في أمكنته، سيصعب تاليًا تحريكه والوصول إلى الزوايا لتنظيفها. وفي هذا الإطار، يجدر عدم إغفال الاهتمام بتنظيف مقابض الأبواب والنوافذ وأزرار الكهرباء وحنفيات المياه، فهذه المناطق المذكورة هي الأكثر عرضةً للتلوّث، فضلًا عن الانتباه إلى الأماكن الصغيرة الواقعة بين رخام الأرض إذ يتكوّن العفن فيها أحيانًا، وأنابيب المياه لأن الغبار والأوساخ تغطّيها عادةً.