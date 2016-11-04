الإسماعيلى يسحق إنبي و يحقق فوزا مستحقا 2-1

نورهان فايد

نجح فريق الإسماعيلي في استعادة نغمة الانتصارات بعد الفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، عقب الخسارة في الجولتين السادسة والسابعة أمام المقاصة وسموحة.

أحرز عمرو حلواني هدف إنبي في الدقيقة 50 من ضربة جزاء مثيرة للجدل، بينما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 74 وتقدم محمود متولي بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

وشهد الشوط الأول حذرا وترقبا من جانب الفريقين، إذ اختفت المحاولات الهجومية على مرمى كل منهما، واستمرت الـ 45 دقيقة الأولى فى منطقة وسط الملعب فى شوط لم يرتقِ للمستوى الجيد.

بينما شهد الشوط الثاني أحداثا مثيرة بعد النشاط الهجومي الملحوظ من جانب الفريقين، حيث قام حكم المباراة بإلغاء هدفين للإسماعيلي، بينما احتسب ركلتى جزاء للفريقين، وقام بطرد عمرو مرعي مهاجم إنبي في الدقيقة 63 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع الإسماعيلي للمركز الثامن برصيد 11 نقطة ، بينما هبط إنبي للمركز العاشر بعد تجميد رصيده بـ 10 نقاط.

شبكةعيونالإخبارية

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