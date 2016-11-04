قبل 70 يومًا من كأس الأمم .. الجابون تقيل مدربها بعد سلسلة من النتائج السيئة

أقالت الجابون مدربها البرتغالي جورجي كوستا، اليوم الجمعة، قبل 70 يومًا على استضافتها كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في يناير المقبل، بسبب سلسلة من النتائج السيئة.

وقال الاتحاد الجابوني للعبة إنه أقال كوستا “45 عامًا” واستبدله بمواطنه جوزيه جاريدو الذي كان مديرًا فنيًا للاتحاد الجابوني، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وفازت الجابون – التي تعادلت على ملعبها مع المغرب الشهر الماضي في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وستلتقي مع مالي في 12 من الشهر الجاري – مرتين فقط هذا العام.

وستلتقي الجابون مع غينيا بيساو في ليبرفيل في افتتاح البطولة في 14 يناير المقبل.