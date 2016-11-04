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خفر السواحل الإيطالي ينسق إنقاذ 1200 مهاجر بالبحر المتوسط

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خفر السواحل الإيطالي ينسق إنقاذ 1200 مهاجر بالبحر المتوسط خفر السواحل الإيطالي ينسق إنقاذ 1200 مهاجر بالبحر المتوسط

مهاجرين غير شرعيين

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم الجمعة، تنسيق إنقاذ إجمالي ألف و200 شخص كانوا على متن عدة زوارق مطاطية بالبحر المتوسط في الساعات الأخيرة.

وذكر جهاز خفر السواحل الإيطالي، أن المهاجرين كانوا يستقلون 8 زوارق مطاطية ومركبين صغيرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وشارك في العمليات سفينتان تابعتان لخفر السواحل وكذلك سفن لمنظمات غير حكومية.

وكان خفر السواحل الإيطالي قد نسق الخميس، إنقاذ 766 مهاجرًا كانوا يبحرون باتجاه أوروبا في عمليات شاركت فيها سفينة “ريو سيغورا” الإسبانية، وجرى انتشال جثة سيدة في عمليات إنقاذ أمس.

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