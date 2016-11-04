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«التموين»: ملتزمون بتقديم رغيف الخبز المدعم للمواطن بخمسة قروش

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«التموين»: ملتزمون بتقديم رغيف الخبز المدعم للمواطن بخمسة قروش «التموين»: ملتزمون بتقديم رغيف الخبز المدعم للمواطن بخمسة قروش

 

وزير

مراسل«ONA»:

أكد محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.

وأضاف الوزير فى بيان صحفي،اليوم الجمعة، أن الوزارة تدرس حاليًا تكلفة إنتاج الخبز بالمخابز البلدية بعد زيادة المحروقات، مشيرًا إلى أنها ستعوض أصحاب المخابز عنها.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم، عقد بمجلس الوزراء، أنه قد تم زياده المنصرف للفرد على بطاقات الدعم إلى واحد وعشرين جنيها بدلا من ثمانى عشر جنيهات بإجمالى تكلفة تصل إلى خمسة مليارات جنيه، مؤكدًا البدء فى تنقية البطاقات من غير المستحقين وزيادة سعر توريد الأرز إلى ثلاثة آلاف جنيه.

 

 

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