«سي آي إيه» تحذر من هجمات للقاعدة قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

أطلقت الاستخبارات الأمريكية تحذيرات لقوات المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب، من احتمال أن ينفذ تنظيم القاعدة هجمات إرهابية في 3 ولايات أمريكية، الاثنين القادم، قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلت شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية الأمريكية عن مصادر بالاستخبارات.

ووفقا لما نقلت صحفية التحقيقات البارزة فى “سي بي إس نيوز” بات ميلوتن، عن المسئولين الاستخباراتيين، فإن كلا من نيويورك وتكساس وفرجينيا أهداف محتملة لعناصر القاعدة، لكنهم لم يذكروا مواقع بعينها فى هذه الولايات.

وقالت الشبكة الأمريكية إن السلطات تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد رغم تشديد المصادر على أن الاستخبارات لازالت تقيم هذه التهديدات، كما لم يتم تأكيد مدى مصداقيتها بعد، وإنه تم تحذير المسئولين عن مكافحة الإرهاب من باب زيادة الحيطة.

كما لفتت الشبكة إلى أن المعلومات الاستخباراتية بشأن التهديدات المحتملة دائما تزيد خلال مواسم العطلات وعند اقتراب الفعاليات الكبرى، مشيرة إلى أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تخطط لمواجهة عدة سيناريوهات أسوأ.

أ ش أ