شاهد .. «ايمي والرداد» يرقصان مع ضيوف حفل زفافهما

كتب: هاني صابر

شارك النجم حسن الرداد وزوجته ايمي سمير غانم، ضيوف حفل زفافهما الذي يقام حاليا بمدينة الجونة.

وقاما العروسان، بالرقص مع الضيوف علي نغمات الاغاني الشعبية،حيث شارك “الرداد” اصدقاءه بالوسط الفني وخارجه بالرقص ومنهم المنتج احمد السبكي والاعلامي خالد عليش، بينما رقصت “ايمي” مع أصدقاءها الذين جاءوا لتهنئتها بزفافها.

الحفل حضره عدد كبير من الفنانين من بينهم : زينة، عمرو يوسف، واللاعب عماد متعب، الإعلامى رامى رضوان، الراقصة نجوى فؤاد، أحمد صفوت، أحمد زاهر، ودرة، ومحمد سيد بشير، ومجدى كامل وزوجته، وحنان مطاوع وزوحها، وميريهان حسين، مصطفى درويش، وأشرف زكى وزوجته روجينا، وريهام عبد الغفور.