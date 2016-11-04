موجز أخبار مصر للساعة 6.. النقل: نتابع انتظام السكة الحديد بدون تغيير فى الأسعار

نشر موقع "اليوم السابع" عدداً من الأخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية على رأسها، متابعة انفجار مدينة نصر لحظة بلحظة، كما نشر الموقع أن وزارة النقل تتابع انتظام السكة الحديد والمترو بدون تغيير فى الأسعار وفيما يلى موجز أخبار الساعة 6 مساء من "اليوم السابع"..

بالفيديو.. فريق يونانى يعثر على "سرير الحجر" الذى سُجى عليه المسيح بالقدس

عثر فريق يونانى من المرممين، يعمل فى كنيسة القيامة، فى القدس المحتلة، على الحجر الجيرى الأصلى الذى سجى عليه جثمان السيد المسيح عليه السلام، وأعلنت قناة "ناشيونال جيوغرافيك"، التى تتعاون مع فريق من الخبراء يعمل فى الكنيسة التى تعد من أكثر المواقع المسيحية قداسة هذا الكشف بعد فتح القبر قبل أيام.

بالفيديو والصور.. دينا ترقص فى "زفة" حسن الرداد وإيمى سمير غانم

بدأت الراقصة الاستعراضية دينا فى إحياء أولى فقرات حفل زفاف النجمين حسن الرداد وإيمى سمير غانم، والذى يقام فى الجونة، حيث رقصت دينا فى الـ"زفة" وسط تفاعل من الحضور معها.

تعرف على الحد الأدنى لراتبك بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية

أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ولن يعرضها للنقصان، مشيرا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقصا براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها.

الأهلى "الباهت" يهزم طنطا بهدف "معلول"

حقق فريق الأهلي فوزاً "باهتاً" على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ، الجمعة، باستاد غزل المحلة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

المستشار أبو الفتوح: ربنا رد كيد الإخوان.. وتأييد الحكم ضد مرسى السبب

روى المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس محكمة جنايات القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تفاصيل حادث محاولة اغتياله ظهر اليوم الجمعة.

رئيس البنك الأهلى: 20 مليون دولار حصيلة العملات بعد تعويم الجنيه

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة مصرفه من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه ارتفعت إلى أكثر من 20 مليون دولار، مؤكدًا أن الحصيلة فى ارتفاع مستمر، وتؤكد قدرة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى على جذب العملات الأجنبية إلى داخل القطاع مرة أخرى وتعزيز السيولة الدولارية.

سرقة 20 ألف جنيه من سيارة الخطيب بعد تركها على الدائرى لأداء صلاة الجمعة

تعرضت سيارة أسطورة الأهلي محمود الخطيب للسرقة على الطريق الدائري أثناء تركه لها لأداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة، بعد رفع الأذان أثناء قيادته للسيارة على الطريق.

النقل: نتابع انتظام السكة الحديد والمترو بدون تغيير فى الأسعار

أكدت وزارة النقل أن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أصدر تعليمات لشركة تشغيل مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بضرورة انتظام حركه نقل المواطنين داخل نطاق القاهره الكبرى وبين مدن الجمهورية، بالتزامن مع قرارات تحريك أسعار الوقود، مع عدم إدخال أى تغيير فى الأسعار.

بالفيديو والصور.. وزير الآثار من مقبرة توت عنخ آمون:تذكرة معالم الأقصر بـ100 دولار

أعلن وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أن الإقبال على زيارة المقابر الفرعونية والمعالم الآثرية ترتفع خلال الفترة الأخيرة بصورة جيدة للغاية، وذلك تزامناً مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى الجديد، مؤكداً أن عدد السائحين الذين زاروا مقبرتى سيتى الأول ونفرتارى فى النظام الموحد "luxor pass" بلغ حوالى 95 تذكرة بسعر 1000 جنيه للتذكرة الواحدة فى الـ3 أيام الماضية منذ انطلاقها.

عضو بـ"اقتصادية البرلمان": سعر صرف الجنيه سيتحسن خلال أسبوع

قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أفضل قرار اقتصادى تم اتخاذه منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنه وضع مصر فى بداية الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، مؤكداً تحسن سعر الصرف خلال أسبوع.

مصرع أمينى شرطة فى تصادم سيارة ترحيلات بالمطرية.. ومصدر ينفى استهدافهما

أكد مصدر أمنى مسئول، أن منطقة المطرية، شهدت حادث تصادم سيارة ترحيلات الشرطة بحاجز خرسانى، والتى كان يستقلها عدد من رجال الشرطة، وبصحبتهم بعض المتهمين أثناء نقلهم من النيابة العامة، ما أسفر عن مصرع اثنين من أمناء الشرطة ممن كانوا يستقلون السيارة، وحدوث إصابات بسيطة لباقى مستقلى السيارة .

بالفيديو.. الداخلية تكشف كواليس ضبط منفذى محاولتى اغتيال النائب العام المساعد وعلى جمعة

أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية تحمل أسماء متعددة منها "حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة"، متورطين فى تنفيذ محاولتى الاغتيال الفاشلتين للنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز والدكتور على جمعة مفت الجمهورية السابق، والعديد من الأعمال الارهابية الأخرى.

أحمد حلمى يهنئ عادل إمام بعد تكريمه فى تونس: "أنت ذاتك وسام"

حرص الفنان أحمد حلمى على تهنئة الفنان عادل إمام، وذلك بعد حصوله بعد تكريمه من رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى، ومنحه الصنف الأوّل من الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة.

بالمستندات.. القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى علي القانون للحصول علي "راتبين" في وقت واحد .. استغل ثغرة قانونية ليتقاضي 282 ألف جنيه رواتب ومكافأت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود

قدم هيثم ابو العز الحريرى نفسه في دور الانعقاد الاول على انه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعه ضد أي قانون يمثل عبء جديد علي المواطن المصرى البسيط ، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى في العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة .

مصر على بعد خطوة لـلحصول على قرض صندوق النقد بعد تنفيذ تعهداتها.. قرب توقيع اتفاق تبادل العملات مع الصين.. وعودة الاستثمارات والسياحة وإجراء تحويلات المصريين بالخارج بالبنوك يسهم فى سعر عادل للجنيه

باتت مصر على بعد خطوة واحدة من الحصول على قرض صندوق النقد، إذ نفذت 4 إصلاحات رئيسية مهمة تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار، فيما تشير تصريحات رسمية عن قرب توقيع قرض صندوق النقد قبل نهاية الشهر الجارى.

موسم المزايدة على الحكومة.. أعضاء بالبرلمان يتداولون رسائل فيما بينهم لعقد جلسة طارئة بعد قرارات شريف إسماعيل الأخيرة.. ويتجاهلون موافقتهم المسبقة على برنامج "الوزارة" المتضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى

رغم موافقتهم المسابقة على برنامج الحكومة، وإدراكهم الكامل لصعوبة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وبرنامج الإصلاح الحكومى الذى تتنباه الحكومة، دعا عدد من أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد، لمناقشة قرارات المهندس شريف إسماعيل الأخيرة، وهو الأمر الذى يفتح التساؤل: "هل يزايد البرلمان على الحكومة؟".

قصة تحايل هيثم الحريرى على القانون.. بالمستندات.. نصير الفقراء والباحث عن العدالة استغل ثغرة قانونية وحصل على استثناء من شركة بترول للجمع بين راتبين.. النائب البرلمانى تقاضى 282 ألف جنيه رواتب ومكافآت فى 8 أشهر

الخولى عن رفع أسعار الوقود: توقيته خاطئ والحكومة ينقصها المعالجة السياسية فى قرارتها

وكيل الزراعة يطالب الحكومة بإعادة النظر فى رفع سعر توريد القمح والذرة وقصب السكر

بالفيديو.. انتظام العمل بالبنوك بالدقهلية اليوم الجمعة

بالفيديو.. فريق يونانى يعثر على "سرير الحجر" الذى سُجى عليه المسيح بالقدس

بالفيديو.. توقعات الشارع المصرى لمباراة الزمالك والمصرى

فشل محاولة استهداف أحد القضاة بسيارة مفخخة فى مدينة نصر

رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى لتوضيح القرارات الإقتصادية

مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 فى انفجار بمدينة ديار بكر فى تركيا