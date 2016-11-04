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سمير غانم يعتذر عن «رايحين فى داهية»

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سمير غانم يعتذر عن «رايحين فى داهية» سمير غانم يعتذر عن «رايحين فى داهية»

سمير غانم

اعتذر النجم سمير غانم عن المشاركة فى بطولة فيلم “رايحين فى داهية” للمخرج أحمد صالح، وذلك بسبب ظروفه الصحية، حيث تعرضلظروف صحية مؤخراً، منعته من دخول العمل، وأجبرته على الراحة فى المنزل، ليكون لا بديل أمام صناع العمل الاستعانة بالفنان حسن حسنى.

وتستعد أسرة الفيلم لاستكمال التصويرغدا السبت بعد توقف أسبوع لانشغال معظم الأبطال سواء بتصوير أعمال أخرى، أو السفر خارج ، حيث تم الانتهاء من تصوير 6 أيام فقط من أحداثه، لاسيما وأنه توقف يومين أيضاً بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها سمير غانم وتم نقله إلى المستشفى وقتها.

فيلم “رايحين فى داهية” بطولة بشرى، ومى سليم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، وريم مصطفى، وأحمد صلاح حسنى، وحسن حسنى، وسامية الطرابلسى، وسليمان عيد وهو من تأليف أحمد مجدى، وعمرو بدر، وندى أكرم، وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.

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