مونديال الإعلام يكرم النجمه الكويتيه «شمس» للعام الثانى على التوالى

فى سابقه هى الأولى منذ إنطلاقه من 15 عامًا كرم مونديال القاهره للأعمال الفنيه والإعلام النجمه الكويتيه شمس عن مجمل أعمالها الفنيه التى قدمتها لعام 2016.

وكان المهرجان الذى يرأسه إبراهيم أبو ذكرى رئيس إتحاد المنتجين العرب، قد إختار شمس الأغنيه العربيه كما يلقبها جمهورها بالوطن العربى لتكون نجمة حفل الختام الذى أقيم مساء أمس بالقاهرة، وحضرالمهرجان كوكبة من النجوم والمبدعين العرب.

وقال أبو ذكرى، أن إختيار شمس، للعام الثانى على التوالى سابقه لم تحدث منذ تأسيس وإطلاق المونديال وهو ما يدل على تقدير المونديال بجميع لجانه المختلفه لقيمة النجمه الكويتيه شمس.