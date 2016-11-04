شاهد .. وصلة رقص دلال عبد العزيز بحفل زفاف ابنتها «ايمي»

كتب: هاني صابر

حرصت الفنانة دلال عبد العزيز، والدة النجمة ايمي سمير غانم، الاحتفال بزفاف ابنتها بالغناء والرقص علي نغمات الاغاني الشعبية، التي يقدمها دي جي الحفل.

وشاركها في الرقص زوجها سمير غانم، الذي لم يستمر طويلًا مشاركتها في الرقص، نظرًا للحالة المرضية التي يمر بها، نتيجة لتغيرات الجو المناخية.

الحفل يقام بمدينة الجونة، ويحضره عدد كبير من الفنانين من بينهم: زينة، عمرو يوسف، واللاعب عماد متعب، الإعلامى رامى رضوان، الراقصة نجوى فؤاد، أحمد صفوت، أحمد زاهر، ودرة، ومحمد سيد بشير، ومجدى كامل وزوجته، وحنان مطاوع وزوحها، وميريهان حسين، مصطفى درويش، وأشرف زكى وزوجته روجينا، وريهام عبد الغفور.