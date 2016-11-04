أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شاهد .. وصلة رقص دلال عبد العزيز بحفل زفاف ابنتها «ايمي»

Google+ Print
دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز والدة ايمي سمير غانم

 

كتب: هاني صابر

حرصت الفنانة دلال عبد العزيز، والدة النجمة ايمي سمير غانم، الاحتفال بزفاف ابنتها بالغناء والرقص علي نغمات الاغاني الشعبية، التي يقدمها دي جي الحفل.

وشاركها في الرقص زوجها سمير غانم، الذي لم يستمر طويلًا  مشاركتها في الرقص، نظرًا للحالة المرضية التي يمر بها، نتيجة لتغيرات الجو المناخية.

الحفل يقام بمدينة الجونة، ويحضره عدد كبير من الفنانين من بينهم: زينة، عمرو يوسف، واللاعب عماد متعب، الإعلامى رامى رضوان، الراقصة نجوى فؤاد، أحمد صفوت، أحمد زاهر، ودرة، ومحمد سيد بشير، ومجدى كامل وزوجته، وحنان مطاوع وزوحها، وميريهان حسين، مصطفى درويش، وأشرف زكى وزوجته روجينا، وريهام عبد الغفور.

ااا

6666666 3900

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا