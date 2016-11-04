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جوارديولا عن اعتذار «توريه» : “شئ جيد للنادي “

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جوارديولا عن اعتذار «توريه» : “شئ جيد للنادي “ جوارديولا عن اعتذار «توريه» : “شئ جيد للنادي “

يايا توريه

أثنى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، على الاعتذار الذي تقدم به لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه، قائلًا إنه “أمرًا طيبًا للنادي وليايا نفسه”.

وتقدم توريه “33 عامًا” اليوم بالاعتذار إلى فريقه مانشستر سيتي عن “سوء الفهم الذي حدث في الماضي”، مؤكدًا رغبته في أن “يواصل مساعدة” السيتيزنز على تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان المدرب الإسباني قال صراحة إن توريه لن يعود للعب في الفريق الأول إذا لم يعتذر وكيله، ديميتري سيلوك، بعد أن انتقده لعدم إدراج الإيفواري في قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب خلال مؤتمر صحفي “لقد تحدثت مع يايا توريه، لكنها محادثة خاصة بيننا، قرأت ما كتب وأعتقد أنها أنباء سارة بالنسبة للسيتي وليايا”.

وأشار “يايا شارك في جميع الاجتماعات والتمارين، الجميع يعلم الموقف ولم يتغير أي شيء”.

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