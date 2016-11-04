رامي رضوان يدخل في وصلة رقص مع «الرداد» بحفل زفافه

حرص الاعلامي رامي رضوان، علي الرقص مع “عديله” النجم حسن الرداد، علي نغمات أغنيه “بونبوناية” خلال حفل زفافه علي النجمة ايمي سمير غانم، والذي يقام حاليا بمدينة الجونة.

كما حرص ايضا الفنان سمير صبري وماجد المصري علي مشاركتهم الرقص في هذا المشهد، وسط فرحة غارمة من الحاضرين.

الحفل يحضره عدد كبير من الفنانين من بينهم: زينة، عمرو يوسف، واللاعب عماد متعب، الإعلامى رامى رضوان، الراقصة نجوى فؤاد، أحمد صفوت، أحمد زاهر، ودرة، ومحمد سيد بشير، ومجدى كامل وزوجته، وحنان مطاوع وزوحها، وميريهان حسين، مصطفى درويش، وأشرف زكى وزوجته روجينا، وريهام عبد الغفور.

يذكر أن، الاعلامي رامي رضوان هو زوج دنيا سمير غانم شقيقة العروس ايمي سمير غانم.