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رئيس الوزراء: زيادة تعريفه الركوب من 10 % إلى 15 % فقط

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رئيس الوزراء: زيادة تعريفه الركوب من 10 % إلى 15 % فقط رئيس الوزراء: زيادة تعريفه الركوب من 10 % إلى 15 % فقط

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المحافظين بمتابعة الموقف الخاص تعريفة الركوب لخطوط النقل داخل المحافظات، والتنسيق بينها فيما يتعلق بالخطوط التي تربط بين المحافظات، مع ضرورة الحرص على ألا تزيد نسبة الزيادة في تعرفة الركوب لأي خط إلى ما بين 10 إلى 15%، بما يتناسب مع مقدار الزيادة في المنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والتي أجرى خلالها اتصالات عبر الفيديو كونفرانس بمحافظي الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، قنا، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، ودمياط.

من جانبهم أكد المحافظين أنه قد تم عقد اجتماعات مع المختصين بالمواقف الرئيسية و إدارات المرور لتحديد التعرفة الجديدة التي سيتم إقرارها لكافة الخطوط الداخلية بالمحافظات في ضوء النسبة المقررة، كما سيتم وضع ملصقات على وسائل المواصلات بالتعرفة الجديدة للركوب، وتشكيل لجان لمتابعة الإلتزام بهذه التعرفة منعًا لاستغلال المواطنين.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء – من خلال المحافظين – على موقف الوقود بكافة المحطات بالمحافظات، وكذلك توافر السلع التموينية بالكميات اللازمة وضخها في مختلف القرى والنجوع والمناطق النائية، فضلا عن موقف عمل البنوك بالمحافظات.

كما حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان من محافظ البحيرة على الاستعدادات لموسم الأمطار، حيث أكد المحافظ على المتابعة الدائمة للموقف من خلال التواجد في غرفة الطوارئ والأزمات، والمرور على كل من المحطات للتأكد من كفاءتها والمصارف للتأكد من إستقرار المناسيب بها.

أ ش أ 

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