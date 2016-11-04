مقتل وإصابة 13 إندونيسيًا في احتجاج ضد حاكم جاكرتا

قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن شخصًا قتل وأصيب 12 آخرون خلال اشتباكات بعد أن احتشد عشرات الآلاف من المسلمين للمطالبة باستقالة حاكم العاصمة جاكرتا المسيحي بسبب مزاعم عن إهانته للقرآن.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا لرويترز عبر الهاتف إن الشخص الذي قتل كان رجلًا مسنًا وأصيب ثمانية من أفراد الشرطة بعد أن ألقى المحتجون الحجارة والعصي وأغراضًا أخرى على الشرطة.

وأضاف أن أربعة متظاهرين أصيبوا أيضًا.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في وقت سابق يوم الجمعة، كما بثت وسائل إعلام محلية لقطات لحريق قرب النصب التذكاري الوطني وتصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود.