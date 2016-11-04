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الخارجية المغربية تتجه إلى تعزيز التدابير الأمنية بمختلف سفاراتها بالعالم

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الخارجية المغربية تتجه إلى تعزيز التدابير الأمنية بمختلف سفاراتها بالعالم الخارجية المغربية تتجه إلى تعزيز التدابير الأمنية بمختلف سفاراتها بالعالم

قوات الأمن المغربية – أرشيفية

تتجه الخارجية المغربية، العام المقبل، إلى اتخاذ إجراءات صارمة؛ لتعزيز التدابير الأمنية بمختلف السفارات والقنصليات المغربية المتواجدة بالعالم خصوصًا بعد حادثة تعليق رأس خنزير على أبواب السفارة المغربية بباريس.

ونقل موقع “الجريدة 24″ المغربي الإلكتروني عن مصادر موثقة أن وزارة الخارجية ستخصص جزءً كبيرًا من ميزانية مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية لإنفاقها على تعميم استعمال نظام المراقبة المادية وكاميرات المراقبة المتحركة بمقرات الدبلوماسية بالخارج.

وقال المصادر إن الأولوية ستمنح للقنصليات المتواجدة بكل من سيدي بلعباس وديجون وبولونيا ومونتريال ورين.

وكانت الخارجية المغربية، قد شرعت في عمليات تعزيز المراقبة على البنايات الدبلوماسية المغربية منذ 2015 خصوصًا بعد تصاعد المخاطر الأمنية بكل دول العالم.

أ ش أ 

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