شيخ الأزهر يعود من الإمارات بعد رئاسة الحوار بين الشرق والغرب

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، قادمًا من أبو ظبي بعد زيارة للإمارات استغرقت ٤ أيام ، شارك خلالها في الجولة الرابعة للحوار بين حكماء الشرق والغرب.

التقى “الطيب” خلال زيارته للإمارات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقدير الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا لمصر الشقيقة، وللدور الريادي الذي يقوم به الأزهر وشيخه، في العمل على مواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والسلام في كافة ربوع العالم.

يذكر أن الجولة الرابعة للحوار بين حكماء الشرق والغرب، والتي شارك فيها القس جاستن ويلبي رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، بحثت عدة موضوعات تحت عنوان “نحو عالم متفاهم متكامل” من بينها المواطنة وتعزيز قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.