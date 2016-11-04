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بالصور .. النجوم يتوافدون علي حفل زفاف «ايمي والرداد»

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ايمي سمير غانم

ايمي سمير غانم

حرص عدد كبير من نجوم الفن، منذ صباح اليوم الجمعة، علي الاستعداد للسفر الي الجونة ، لحضور حفل زفاف النجم حسن الرداد والنجمة ايمي سمير غانم.

وكان من بين هؤلاء النجوم كلا من : زينة، عمرو يوسف، واللاعب عماد متعب، الإعلامى رامى رضوان، الراقصة نجوى فؤاد، أحمد صفوت، أحمد زاهر، ودرة، ومحمد سيد بشير، ومجدى كامل وزوجته، وحنان مطاوع وزوحها، وميريهان حسين، مصطفى درويش، وأشرف زكى ورجينا، وريهام عبد الغفور.

ولا يزال النجوم يتوافدون لحضور حفل الزفاف، وتهنئة العروسين بزفافهما.

شش ننن 6666666 رببب

 

 

 

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