انعقاد مؤتمر معهد الأورام القومى بالتعاون مع جامعة متشجن الأمريكية

كتبت أمل علام

يعقد معهد الأورام القومى، بالتعاون مع جامعة "متشجن" الأمريكية، ومجموعة البحر الأبيض المتوسط للأورام، المؤتمر السنوى العالمى لعلاج الأورام فى الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، برئاسة كل من الدكتور محمد لطيف عميد معهد الأورام القومى، والبروفيسور ديميترياس بافالوكس رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط للأورام، والبروفيسور وليام سترمبل عميد جامعة متشجن.

وقالت الدكتورة علا خورشيد، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث ما وصل إليه العلم فى تشخيص وعلاج الأورام والفجوات الحالية، وكيفية علاجها لإعطاء أفضل النتائج لمرضى الأورام، موضحة أن أهم موضوع يناقشه المؤتمر هو العلاجات الجديدة المناعية فى استخدامها فى الأورام المختلفة، وأنه تم التوصل لعلاجات جديدة قادرة على السيطرة على الأورام حتى فى مراحلها المتأخرة، ولم يعد هناك مستحيل فى علاج الأورام، خاصة انتشار الورم وارتجاعه، كما يقوم المؤتمر بوضع خطوط استرشادية مصرية من خلال عدد من الخبراء المصريين والأجانب فى مجال أورام الكبد، خاصة بعد ظهور العلاجات الجديدة لفيروس سى، موضحة أن المؤتمر سيقوم بعقد 18 ورشة فى كل تخصصات الأورام.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 60 خبيرا أجنبيا من أمريكا وأوروبا، والدول العربية، ومتوقع حضور أكثر من 2000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية والعربية والتمريض أيضا. وأوضحت أن المؤتمر تم اعتماده دوليا بـ45 ساعة من المنظمة الأمريكية للتعليم الطبى المستمر.