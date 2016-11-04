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بالصور.. حسن الرداد وايمي سمير غانم يرقصان علي الأغاني الشعبية

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حسن الرداد وايمي سمير غانم

حسن الرداد وايمي سمير غانم

حرص النجم حسن الرداد، بصحبة زوجته إيمى سمير غانم، بالرقص علي أنغام الأغنيات الشعبية بحفل زفافهم وسط حضور عدد كبير من أصدقاءهم داخل الوسط الفني وخارجه .

وأشعل العروسان، الحفل برقصهم علي نغمات أغنية “يا صحبى خلاص”، و”منعنع”، و”آه لو لعبت يا زهر”.

ويشهد حفل الزفاف حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم زينة، عمرو يوسف، لاعب النادى الأهلى عماد متعب، الإعلامى رامى رضوان، الراقصة نجوى فؤاد، أحمد صفوت، أحمد زاهر، ودرة، ومحمد سيد بشير، ومجدى كامل وزوجته، وحنان مطاوع وزوحها، وميريهان حسين، مصطفى درويش، وأشرف زكى ورجينا، وريهام عبد الغفور.

ومن المقرر أن يحيى حفل الزفاف المطربة الشعبية بوسى، والمطرب الشعبى محمود الليثى، والراقصة أوكسانا.

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