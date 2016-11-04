محمد عبده يغني لمكة

أنتهى فنان العرب محمد عبده من تسجيل أغنية خصّ فيها مكة المكرمة بعنوان "مكة"، من كلمات الشاعر الغنائي ضياء خوجة وألحان الأمير سعود بن عبد المجيد.

ويقول مطلع الأغنية الجديدة:

مكة .. مين أغلى ثرى

مهما يزور غيرك

كل من يصلي في مسجدك

والله عرف خيرك

أنتي يا مكة وربي علام الغيوب

أنك مدينة ساكنة بكل القلوب.

وأكد عبده أنّ التحضيرات تتم حالياً، من أجل تصوير العمل الجديد ليتم طرحه عبر عدد من الفضائيات والإذاعات في أنحاء العالم العربي.

يذكر أن فنان العرب قد طرح منذ أيام أغنية سنجل بعنوان "السؤال" كلمات أسير الرياض وألحان الفنان الشاب حمد راشد الخضر.