أخبار عاجلة

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
ستاد مصر: لقاء مع مجموعة من لاعبى الاتحاد عقب مباراتهم مع الأهلى -
أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت -
رئيس جهاز حماية المنافسة: هدفنا منع الاحتكار بعد توجه الدولة للاقتصاد الحر -
وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء -
صحة الإسكندرية: خروج 8 حالات جديدة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
"مصراوي" بمنزل عم نسيم.. رسائل أسرة شهيد "أحيا الناس جميعًا" أمام "المرقسية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الشركات المعلنة تفسخ تعاقدها مع سعد المجرد

Google+ Print
الشركات المعلنة تفسخ تعاقدها مع سعد المجرد الشركات المعلنة تفسخ تعاقدها مع سعد المجرد

الجمعة 04-11-2016 15:32

يبدو أنّ شركة الضحى العقاريّة تسير على خطى شركة "بيبسي" العالميّة للمشروبات الغازيّة، فبعد أن أوقفت الأخيرة تعاقدها مع الفنان المغربي سعد المجرد، يبدو أنّ شركة الضحى ستوقف أيضاً تعاقدها معه بسبب أزمته الأخيرة.

المؤشّرات على ذلك ظهرت من خلال صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر عمالاً يزيلون الإعلانات الإشهاريّة التي كانت تغزو شوارع المدن المغربيّة ويظهر فيها سعد المجرد.

وللتأكد من صحة الأخبار والصور الرائجة حاولت "سيدتي نت" الإتصال بالشركة مرات عدة إلا أنّها لم تحصل على رد.

يذكر أنّ شركة " بيبسي" قد سحبت إعلانها مع سعد المجرد، بسبب خوفها-حسب بيان أصدرته- من تشويه صورتها بعدما تم اتهام المجرد فى قضية اغتصاب فتاة فرنسية، تبلغ من العمر 20 عاماً، أثناء تواجده في باريس لإحياء حفل في قصر المؤتمرات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي