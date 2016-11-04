الشركات المعلنة تفسخ تعاقدها مع سعد المجرد

يبدو أنّ شركة الضحى العقاريّة تسير على خطى شركة "بيبسي" العالميّة للمشروبات الغازيّة، فبعد أن أوقفت الأخيرة تعاقدها مع الفنان المغربي سعد المجرد، يبدو أنّ شركة الضحى ستوقف أيضاً تعاقدها معه بسبب أزمته الأخيرة.

المؤشّرات على ذلك ظهرت من خلال صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر عمالاً يزيلون الإعلانات الإشهاريّة التي كانت تغزو شوارع المدن المغربيّة ويظهر فيها سعد المجرد.

وللتأكد من صحة الأخبار والصور الرائجة حاولت "سيدتي نت" الإتصال بالشركة مرات عدة إلا أنّها لم تحصل على رد.

يذكر أنّ شركة " بيبسي" قد سحبت إعلانها مع سعد المجرد، بسبب خوفها-حسب بيان أصدرته- من تشويه صورتها بعدما تم اتهام المجرد فى قضية اغتصاب فتاة فرنسية، تبلغ من العمر 20 عاماً، أثناء تواجده في باريس لإحياء حفل في قصر المؤتمرات.

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