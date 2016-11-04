حرب شتائم بين مي العيدان ومايا دياب والأخيرة ترفض التضامن مع سعد لمجرد

أطلّت الفنانة مايا دياب مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج " فحص شامل"، وتحدثت عن بدايتها في ستوديو الفن، وكيف أنها لا تحبّ أن تتذكر تلك المرحلة لأنها ترتبط عندها زمنياً بظروف معينة. وبالسؤال عن رأيها بالإعلامية الكويتية التي قالت عنها: "مايا دياب وأقوى فوتو شوب... وهول شريفات لبنان"، ردّت مايا: "مين هاي أصلاً. وإذا قالت هذا الكلام، ما الذي يمكن أن تغيّره في الحياة؟".

وعن السبب الذي يجعل البعض يكوّن صورة معيّنة عن الفتيات اللبنانيات، علّقت مايا: "أولاً بسبب الجهل، وثانياً لأنّ الإعلام يضيء على أشخاص من كافة المجالات والجنسيات، لا يستحقون الإضاءة عليهم، وبعضهم أغبياء وهم من كافة المجالات والجنسيات. وثالثاً، بالعودة إلى الموضوع من تكون مي العيدان لكي تتكلم عني أو عن اللبنانيات. أولاً: أنا لا أعرفها، والآن لم أعد أريد أن أعرف من هي. وإذا كانت تشعر بالغيرة من الفوتوشوب"تروح تعمل"، لأنني متأكدة، ومن دون أن أشاهد صورتها، أنها بحاجة له بدرجات غير طبيعية، لأنّ الانسان الطبيعي لا يتحدث بهذه الطريقة عن الناس. وثالثاً: التركيز بالكلام على جنسيات معيّنة غير مسموح على الإطلاق، وأنا لن أتوجّه إليها بنفس طريقتها، لأن الفتيات الكويتيات يتميّزن بالأناقة و"تراندي" ولديّ الكثير من الأصدقاء الكويتيين".

ويبدو أن جواب مايا دياب عن مي العيدان أثار غضب الأخيرة، فشنت عليها حملة شتائم، تمّ حذفها من موقع يوتيوب، حيث قالت لمايا: " الأخت مايا دياب تقول من أكون عشان اتكلم عنها انا مي العيدان يا . . . . وائل كفوري سابقا، وثانياً انتي مين يا مجرد جسد بلا مضمون. مصدقه حالك انك فنانه تصورين كليبات تقليد لكليبات اجنبيه لكن بالنهايه ماراح اتكونين بيونسيه و لا شاكيرا انتي مغنيه درجه عاشره".

وعقّبت مي العيدان: "ومين اللي غيران منك بابا انا خدامتي لو اسويلها نص عملياتك التجميليه تطلع تضربك مليون صفر على الأقل حنا عندنا شرف . . مو مثلك لما قلتي يخير صحفي ان انعرض عليك مليون دولار مقابل حفله خاصه بخيت بمفردك. أنا أراهن مو مليون الا ٥٠ الف كنتي راح اتوافقين".

من ناحية أخرى، سئلت مايا دياب، خلال وجودها في دبي، عن السبب الذي حال دون "تغريدها" كما سائر الفنانين تضامناً مع سعد لمجرد، فردّت: "لا تعليق.. لأنه لم يصدر حكم نهائي في حقه حتى الآن. وفي حال تبيّن أنه كان مذنباً فيجب أن ينال عقابه، أما إذا تبين أنه بريء فنحن نقف إلى جانبه".

وتابعت مايا: "لا أستطيع أن أعطي رأيي بقضية سعد لمجرد، إلا عندما أعرف الحقيقة، وحتى الآن لم يحصل هذا الشيء".

مايا أشارت إلى أنها ستطرح أغنية جديدة خلال 10 أيام، كما أنها تستعدّ لتقديم برنامج "إسأل العرب"، بالإضافة إلى برنامج تلفزيوني آخر لم تفصح عنه، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، مؤكّدة أنها تعد بمفاجآت جميلة في عام 2017 .